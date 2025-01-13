В Клявлинском районе горели домашние вещи

80

12 января в 8 часов 34 минуты на пульт пункта связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в районном центре Клявлино на улице Северной.

К месту вызова были направлены 2 пожарных расчета пожарно-спасательной части № 119.

По прибытии было установлено, что на втором этаже многоквартирного дома горят домашние вещи на площади 3 квадратных метра.

В 8 часов 47 минут пожар был локализован, в 9 часов 2 минуты – объявлена ликвидация пожара.

В тушении пожара принимали участие 5 человек личного состава, подан 1 ствол «Б», работало звено газодымозащитной службы.

Наши огнеборцы спасли одного человека и эвакуировали четверых человек.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"