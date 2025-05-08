В Кировском районе Самары сожгли мусорные контейнеры

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Об этом сообщили в Минприроды 63-го региона.

В Самаре на Черемшанской, 160 не осталось ни одного целого мусорного контейнера. В ночь на 6 мая двое вандалов подожгли площадку. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения в подъезде дома.



Департамент городского хозяйства Самары уже направил обращение в МВД и оперативно доставил новые накопители, пишет Сова.



При этом огонь перекинулся и на крышу площадки, поэтому в ближайшее время её нужно будет ремонтировать.

- Каждый день прилагается много усилий, чтобы наш регион был чище и комфортнее, чтобы в отрасли был порядок. Это наша общая цель и общая ответственность. Не вредите себе и окружающим. А если вы заметили поджигателей на контейнерной площадке - обязательно сообщите в полицию. За поджог грозит уголовное наказание, - подчеркнули в министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области.