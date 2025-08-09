В Кировском районе Самары иномарка сбила 17-летнего пешехода

130

8 августа на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.

В Кировском районе Самары в 21:30 41-летний водитель, чей стаж управления транспортными средствами составляет 22 года, за рулем а/м Nissan X-Trail, двигался по ул. Московское шоссе со стороны ул. Бубнова в направлении ул. Георгия Димитрова. В пути следования напротив д. 199 совершил наезд на 17-летнего юношу, который пересекал проезжую часть в неположенном для перехода месте. Пешеходу врачами назначено стационарное лечение.