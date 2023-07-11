В Кинельском районе грузовик наехал на женщину с ребенком, ребенка она успела оттолкнуть

60

В Кинельском районе 10 июля в 09:00 час. на 35,46 км автодороги Самара-Бугуруслан 37-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, ехал со стороны г. Бугуруслан в направлении г. Самара. Он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину и совершил наезд на припаркованный а/м Hyundai, который сместился по ходу движения и допустил наезд 34-летнюю женщину-пассажира, которая стояла перед автомашиной. При этом она, со слов водителя 1990 года рождения, успела оттолкнуть своего малолетнего ребенка в сторону, мальчик с травмой головы и руки госпитализирован в больницу. Сама жительница Кинеля скончалась до приезда медиков. Водитель Volivo с места ДТП госпитализирован.