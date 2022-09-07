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В Кинельском районе автомобилистка сбила девочку

7 сентября 2022 13:45
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В Кинельском районе автомобилистка сбила девочку

Еще одно ДТП 6 сентября произошло в 16:40 в Кинельском районе. 38-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Lada Vesta», двигалась со стороны с. Новый Сарбай в направлении п.г.т. Усть-Кинельский. В пути следования, на 0 км. 030 м автодороги «Усть-Кинельский-Новый Сарбай-Урал-Муханово», совершила наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте и зоне видимости перекрестка. С места происшествия бригадой скорой помощи ребенок доставлен в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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