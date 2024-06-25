В Кинеле ребенок попал в больницу после нападения собаки

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В сети Интернет размещена информация о том, что в Кинеле на ребенка напала собака, в результате чего ему были причинены телесные повреждения.



По данному факту территориальным следственным отделом организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины им предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Как сообщает 63.ru, собака откусила мальчику левое ухо. Сейчас он лежит в больнице, ему проводят терапию и прививки. Восстановить ухо поможет только пластика.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО