В Кинеле ребенок попал в больницу после нападения собаки

В сети Интернет размещена информация о том, что в Кинеле на ребенка напала собака, в результате чего ему были причинены телесные повреждения.
По данному факту территориальным следственным отделом организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины им предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.
Как сообщает 63.ru, собака откусила мальчику левое ухо. Сейчас он лежит в больнице, ему проводят терапию и прививки. Восстановить ухо поможет только пластика.
Фото: пресс-служба СУ СКР СО