В Кинеле произошло столкновение трех автомобилей

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12 марта в 17 часов 34 минуты поступило сообщение в пожарно-спасательный отряд о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 13 километре трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 14 Отряда № 34 в составе 4 человек личного состава на одной единице пожарной техники.

По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло столкновение трех автомобилей: KIA Soul, ВАЗ 2199 и НИВА. К сожалению, есть два пострадавших, которые были госпитализированы в Самарскую городскую клиническую больницу № 2 имени Н. А. Семашко.

Личный состав провел аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторной батареи.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"