В Кинеле машинист насосной станции погиб на рабочем месте

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В Кинеле по факту гибели рабочего при выполнении ремонтных работ возбуждено уголовное дело.



По версии следствия, в помещении приемного отделения канализационной насосной станции было обнаружено тело машиниста насосных установок, без признаков жизни. По предварительным данным, потерпевший отравился метанолом в результате нарушений обязанностей по соблюдению требований по охране труда со стороны сотрудников теплоэнергетической компании.



В настоящее время следователем назначены необходимые экспертизы, изъята документация, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.