В Кинеле горели надворные постройки на площади 100 квадратных метров

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14 мая в 1 час 22 минуты на пункт связи поступило сообщение о том, что в городском округе Кинель на улице Свердлова горят надворные постройки. По прибытии на место пожара в 1 час 26 минут было установлено, что горят надворные постройки на площади 100 квадратных метров. В 1 час 43 минуты пожар был локализован, в 1 час 47 минут - объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 16 человек личного состава и 4 единицы техники. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б», работали 2 звена газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"