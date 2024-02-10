В Кинеле горел частный дом площадью 80 квадратных метров

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К сожалению, есть погибший.



9 февраля 2024 года в 13 часов 36 минут поступило сообщение на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 34 Кинельского муниципального района филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» о том, что в частном доме в городе Кинель в переулке Венцека произошел пожар. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 14, 136 и 82 пожарно-спасательного отряда № 34. По прибытии на место пожара в 13 часов 41 минуту было установлено, что горит частный дом площадью 80 квадратных метров.

Также на месте было установлено, что произошло обрушение крыши. В 13 часов 52 минуты пожар был локализован, в 14 часов 22 минуты была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 15 человек личного состава, 3 единицы пожарной техники, работали 2 звена газодымозащитной службы. На тушении были поданы 3 ствола «Б». Один человек спасен. К сожалению, есть погибший. Причина пожара устанавливается.



Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"