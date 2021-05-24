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В Кинеле десятилетний мальчик утонул на озере

24 мая 2021 12:54
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В Кинеле десятилетний мальчик утонул на озере

Трагедия произошла в воскресенье, 23 мая, в Кинеле на озере Ладное. Там утонул 10-летний ребёнок.

Исчезновение на глубине мальчика заметил мужчина, он прыгнул в воду и вытащил ребенка уже без сознания. Мальчику пытались оказать первую помощь, но попытки были тщетны. По предварительным данным, родителей несовершеннолетнего в момент несчастного случая не было рядом.

«Вы представьте весь этот народ в воде как вы определите что кто-то тонет!? Я была там со своими детьми и с трудом за своими следила потому что они постоянно шебуршатся в воде! Спасибо всем тем, кто пытался ему помочь, которые пытались его реанимировать... Ни один не остался равнодушным», - написала в комментариях к трагичной новости жительница Кинеля.
По поручению прокурора Сергея Берижицкого Кинельская межрайонная прокуратура проводит проверку по данному происшествию. Специалистам предстоит оценить, как была обеспечена безопасность на водоеме местными властями. Всех виновных лиц привлекут к ответственности, пишет ГТРК Самара.

Теги: утонувшие ЧП на воде ЧП с детьми

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