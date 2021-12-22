В Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали двое

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21 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 16:50 в Кинель-Черкасском районе. Водитель 1952 года рождения, стаж вождения которого составляет 26 лет, двигался на автомобиле «ВАЗ-21074» по автодороге «Самара-Бугуруслан-Кинель-Черкассы». В пути следования водитель не справился с управлением своего транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Opel Astra», под управлением мужчины 1991 года рождения. Водителя и женщину-пассажира 1963 года рождения из отечественного автомобиля госпитализировали в медицинское учреждения.