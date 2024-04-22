В Кинель-Черкасском районе устранено самовольное подключение к газопроводу

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Представитель потерпевшего предоставил документы, согласно которым материальный ущерб составил свыше ста тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлен и задержан злоумышленник, который будучи ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное правонарушение, совершил повторное самовольное подключение к газопроводу.

В ходе работы по заявлению представителя общества с ограниченной ответственностью о причинении материального ущерба, полицейские осмотрели место происшествия, изъяли следы, установили, что житель села, пренебрегая правилами безопасности, не имея права осуществлять газопотребление, с использованием непригодных подручных материалов, произвел самовольное подключение к газопроводу, путем повреждения устройства блокировки крана, тем самым в течение трех месяцев обеспечивал подачу газа к оборудованию в частном доме.

Заявитель предоставил в отдел полиции документы, согласно которым, материальный ущерб Обществу составил свыше ста тысяч рублей.

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Кинель-Черкасскому району установлено, что ранее судимый 50-летний домовладелец неоднократно предупреждался об ответственности за противоправные действия. В марте текущего года постановлением мирового судьи Кинель-Черкасского судебного района Самарской области мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ, за совершение самовольного подключения к газопроводу и выплатил штраф в размере 5000 рублей. Однако на путь исправления не встал и заведомо осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, совершил повторное самовольное несанкционированное подключение к газопроводу.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время самовольное подключение устранено.