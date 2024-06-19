В Кинель-Черкасском районе тушили комбайн

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Загорелся моторный отсек.



Вчера в 14 часов 16 минут диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о возгорании комбайна в трех километрах от села Александровка. Оперативно к месту вызова направился пожарный расчет пожарно-спасательной части № 140 вышеуказанного Отряда в количестве 3 человек. Прибыв к месту пожара, они установили, что горит моторный отсек сельскохозяйственного комбайна. Профессиональными действиями в 15 часов 15 минут пожар был локализован, а еще через 20 - полностью потушен. На тушение подан 1 ствол «Б». Причины пожара устанавливаются. Пострадавших, к счастью, нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"