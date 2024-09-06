в городском округе Кинель горела кровля дачного дома

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Сегодня, 6 сентября, в 11 часов 31 минуту диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в городском округе Кинель в поселке Лебедь горит кровля дачного дома.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 82 и 14 пожарно-спасательного отряда № 34.

По прибытии на место пожара было установлено, что горит кровля дачного дома на площади 30 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.

В 11 часов 47 минут пожар был локализован, в 12 часов 3 минуты - объявлена ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"