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В городском округе Кинель горела кровля дачного дома

6 сентября 2024 13:26
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в городском округе Кинель горела кровля дачного дома

Сегодня, 6 сентября, в 11 часов 31 минуту диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в городском округе Кинель в поселке Лебедь горит кровля дачного дома.
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 82 и 14 пожарно-спасательного отряда № 34.
По прибытии на место пожара было установлено, что горит кровля дачного дома на площади 30 квадратных метров.
На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
В 11 часов 47 минут пожар был локализован, в 12 часов 3 минуты - объявлена ликвидация открытого горения.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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