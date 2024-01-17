В городе Шахты Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфирного волокна

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Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

"По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти: одному оказана медицинская помощь на месте, три человека - с ожогами, пять - с травмами различной степени", - говорится в сообщении.

Как уточнил губернатора Ростовской области, пожар на заводе в Шахтах был локализован на площади 360 квадратных метра, а в 12.49 мск - ликвидирован.