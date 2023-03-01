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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В городе Отрадный Самарской области горели конюшни

1 марта 2023 10:55
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В городе Отрадный Самарской области горели конюшни

Вчера вечером, 28 февраля, в Отрадном случился крупный пожар.

Загорелось административное здание. Огонь распространился на площадь порядка 100 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Вызов поступил в 23:33 по адресу улица Гайдара, 74. В сообщении не уточняется, что именно за здание охватил огонь. Непосредственно к этому адресу приписано большое количество зданий, в том числе детских организаций, например, школа-интернат, детский оздоровительный лагерь «Остров детства».

Однако, если верить сообщениям очевидцев в соцсетях, то под угрозой оказались не люди, а лошади. Якобы горели конюшни конно-спортивного клуба «Вольные ключи». К счастью животные не пострадали – очевидцы пишут, что огонь до них дойти не успел, пожар был локализован.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области, в 00:24. Пострадавших нет. К тушению огня было привлечено 14 человек и три единицы техники, пишет Обозрение.

Теги: Пожар

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