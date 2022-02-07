В горнолыжном центре в Анталье рухнул навес, есть пострадавшие

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Навес рухнул в горнолыжном центре "Саклыкент" в турецкой Анталье из-за сильного снегопада, восемь человек пострадали, передает агентство "Анадолу".

"В горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек. Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики. Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз", - передает агентство.

Горнолыжный центр "Саклыкент" расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.

Россиян среди пострадавших во время инцидента в горнолыжном центре в турецкой Анталье нет, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.

"Да, нам известно об инциденте, россиян среди пострадавших нет", - сказали корреспонденту РИА Новости по телефону, отвечая на соответствующий вопрос.