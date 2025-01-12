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В Энгельсе продолжается контролируемое выгорание топлива

12 января 2025 12:25
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в Энгельсе продолжается контролируемое выгорание топлива

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о ситуации в Энгельсе, где после атаки дронов ВСУ 8 января загорелось промпредприятие.

Глава региона рассказал в своем Telegram-канале о том, что на месте ЧП было проведено очередное заседание оперштаба, пишет Смотрим.

"Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива", – написал Бусаргин.

Он заверил, что специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации возгорания.

По его словам, количество дыма и площадь пожара снижаются, а последние пробы воздуха не выявили превышения концентрации вредных веществ.

Накануне губернатор региона сообщал, что площадь пожара сократилась на 80 процентов.

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