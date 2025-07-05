В Энгельсе более 25 квартир повреждены из-за атаки БПЛА

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Свыше 25 квартир и более 10 автомобилей получили повреждения в Энгельсе в результате атаки БПЛА, пишет ТАСС. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

"На данный момент администрацией района установлено, что были повреждены более 25 квартир (в основном выбиты окна) и более 10 автомобилей. Специалисты продолжают оценивать ущерб", - отметил он.

Бусаргин добавил, что жителям домов и владельцам автомобилей, поврежденных в результате атаки БПЛА, окажут помощь. "Механизм оказания помощи гражданам в Энгельсском районе проработан. Из резервного фонда региона выделим необходимые для этого средства", - написал губернатор.

Он подчеркнул, что на месте происшествия находятся все необходимые профильные службы, угрозы для населения нет. "Главе района Максиму Леонову поручено организовать работу горячей линии, куда смогут обратиться жители по всем вопросам. Устранить повреждения в квартирах планируется в ближайшее время", - написал Бусаргин.

Утром 5 июля глава региона в Telegram-канале сообщил, что жилые дома были повреждены в результате атаки БПЛА на Энгельс и Саратов, предварительно, никто не пострадал.