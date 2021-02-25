В ДТП в Жигулевске пострадали двое

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24 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. При этом, 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвых водителей не произошла ни одна авария.

Так, в Жигулевске в 20:00 час. водитель 1970 года рождения, управляя автомашиной Лада Веста, на перекрестке ул. Почтовая - ул. Мира, в нарушение требований дорожного знака, не уступил дорогу транспортному средству пользующемуся преимуществом проезда перекрестка. По данным сотрудников ГИБДД, из-за нарушения ПДД РФ, житель Ставропольского района Самарской области допустил столкновение с автомашиной ВАЗ 2112 под управлением водителя 2002 года рождения, который двигался по ул. Мира в направлении ул. Ленина. В результате ДТП за медицинской помощью обратились местные жители: водитель автомашины ВАЗ 2112 и его пассажир 2003 года рождения. После обследования в медицинском учреждении, им рекомендовано амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.