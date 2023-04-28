В ДТП в Тольятти пострадал годовалый малыш

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27 апреля на территории региона зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в 09:00 в Центральном районе г. Тольятти. Водитель-женщина 1989 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, при выезде с жилой зоны со стороны ул. Баныкина в пути следования в районе дома № 101Д по ул. Мира, не уступила дорогу автомобилю ВАЗ-2109, под управлением водителя 1992 года рождения, который двигался с левой стороны по ходу движения автомобиля со стороны ул. Голосова в направлении ул. Карбышева, в следствии чего произошло столкновение. Пассажиру автомобиля ВАЗ 2109 ребенку 2021 года рождения назначено амбулаторное лечение.