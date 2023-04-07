В ДТП в Сызранском районе пострадали трое

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Еще одно ДТП 6 апреля произошло в 07:10 час. в Сызранском районе. 41-летний водитель, находясь за рулем автомашины «МАЗ 437041-262», двигался по автодороге М-5 «Урал» в направлении г. Москва. В пути следования на 880 км указанной автодороги не выбрал безопасный скоростной режим и допустил наезд на стоящий автомобиль «Hyundai Solaris» под управлением 54-летней женщины-водителя. С места происшествия в медицинское учреждение доставлена женщина-водитель и два ее пассажира – 47-летний мужчина и 17-летний мальчик, где им назначено амбулаторное лечение.