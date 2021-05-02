В ДТП в Самарской области пострадали четверо, есть несовершеннолетние

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1 мая на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло 1 мая около 09:55 в Богатовском районе Самарской области. Женщина 1984 года рождения, управляя автомобилем Мицубиши, двигаясь со стороны села Богатое в сторону села Печинено по автодороге «Кинель-Богатое- Борское» в районе 59 км, не выбрала безопасную скорость движения. Она не справилась с рулевым управлением, в результате чего съехала с дороги в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии водитель и 3 пассажира – 48-летний мужчина и два 15-летних юноши, автомобилем скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую больницу, госпитализированы. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, сообщает облМВД.