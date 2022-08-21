В ДТП в Красноглинском районе погибли двое

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По предварительным данным 20 августа в 22:45, мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», двигаясь по Красноглинскому шоссе от п. Мехзавод в сторону п. Управленческий, не справился с управлением, после чего осуществил наезд на препятствие. На месте ДТП водитель и неустановленный пассажир указанного автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.