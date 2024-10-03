В ДТП в Кинель-Черкасском районе пострадали два водителя

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2 октября на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 15 человек.

Одно из ДТП произошло в 07:15 в Кинель-Черкасском районе. 57-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Лада Приора, выезжая с прилегающий территории частного дома на ул. Садовую, села Кротовка, в нарушении п. 13.9 ПДД РФ, не уступила дорогу автомобилю Лада Приора, под управлением 28-летнего мужчины, движущегося по главной дороге и совершила с ним столкновение. Оба водителя бригадой скорой помощи доставлены в медицинское учреждение.