В ДТП со снегоуборщиком в Самарской области попала 31-летняя автомобилистка

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В понедельник, 18 декабря, в Красноармейском районе Самарской области в ДТП попала 31-летняя автомобилистка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:40 она ехала на Chevrolet Lacetti по трассе Красноармейское — Кировский — Павловка. На 5 км женщина не справилась с управлением и столкнулась со встречным снегоуборочным КамАЗом.

В результате аварии женщину госпитализировали с травмами.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия проводили сотрудники региональной противопожарной службы, пишет Волга Ньюс.