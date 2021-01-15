В ДТП с рейсовым микроавтобусом в Ставропольском районе погибла женщина

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Один человек погиб, семеро пострадали в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Самарской области.

15 января в Ставропольском районе на трассе «Самара-Димитровград» в районе поселка Узюково произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовой автомобиль «МАЗ» и пассажирский микроавтобус «FIAT».

Для оказания помощи пострадавшим к месту происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Тольятти.

Спасатели деблокировали женщину для передачи бригаде скорой помощи. Она находилась в тяжелом состоянии.

Затем спасатели извлекли из пассажирского салона женщину. От полученных травм она скончалась.

Спасательные работы проводились на месте происшествия сотрудниками МЧС, полиции и скорой медицинской помощи, передает пресс-служба ПСС Самарской области.

Фото: пресс-служба ПСС Самарской области