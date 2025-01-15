В детсаду на Чукотке 10 воспитанников получили ожоги глаз

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Прокуратура Чукотского автономного округа начала проверку в детском саду города Анадырь после того, как 10 воспитанников получили ожоги глаз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Анадырская межрайонная прокуратура по поручению прокурора округа проводит проверку по факту получения 10 воспитанниками МБДОУ „Сказка“ термических ожогов век и окологлазничной области», — сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. Согласно предоставленной информации, дети пострадали в результате использования кварцевых ламп в помещении игровой комнаты.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего инцидента. Прокуратура также проверяет соблюдение законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних, и в случае выявления нарушений примет соответствующие меры прокурорского реагирования, пишет Ура.ру.