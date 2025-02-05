В Чапаевске возбуждено уголовное дело по факту смерти молодого человека

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В январе 2025 года после тушения пожара в автомобиле, припаркованном у многоквартирного жилого дома в городе Чапаевске Самарской области, обнаружено тело 22-летнего местного жителя без признаков жизни, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены судебно – медицинская и пожарно-техническая экспертизы, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление подозреваемого и всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО