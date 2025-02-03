В Чапаевске водитель сбил мужчину, который шел по "зебре"

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2 февраля на территории Самарской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в Чапаевске в 11:30. Мужчина 1975 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-21121, двигался по улице Ленина со стороны улицы Таганрогской в сторону улицы Запорожской. В пути следования, возле дома №25, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Мужчина 1951 года рождения доставлен в медицинское учреждение.