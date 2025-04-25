В Чапаевске столкнулись два 20-летних автомобилиста

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24 апреля еще одно ДТП произошло в 22:45 в Чапаевске. 20-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21102 на пересечении ул. Железнодорожная с ул. Таганрогская выполняя маневр обгона с выездом на полосу встречного движения на нерегулируемом перекрестке, допустил столкновение с автомобилем Лада Калина под управлением 20-летнего водителя, который следовал в попутном направлении и выполнял маневр поворота налево. После чего допустил наезд на опору уличного освещения пешеходного перехода с последующем опрокидыванием. С места ДТП в лечебное учреждение доставлена 19 –летняя девушка - пассажир ВАЗ-21102.