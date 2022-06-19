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В Чапаевске нелегально работающих мигрантов оштрафовали

19 июня 2022 12:20
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В Чапаевске нелегально работающих мигрантов оштрафовали

На территории Самарской области регулярно проводятся специальные контрольно-профилактические мероприятия, целью которых является проверка соблюдения обязательных требований миграционного законодательства.
Так, профилактический рейд провели сотрудники ОМВД России по городу Чапаевску на одном из складских комплексов города, который в июне текущего года введен в эксплуатацию, где проверили 200 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность.
В ходе рейда полицейские установили, что 6 иностранных граждан незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории РФ. Они были привлечены к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ», за что им назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.
Также полицейские выявили нарушения со стороны работодателя, который незаконно привлек к трудовой деятельности иностранных граждан. В отношении него составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. На компанию наложен штраф в размере 65 тысяч рублей.
Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону «112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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