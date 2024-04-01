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В Чапаевске мужчина, не найдя закладку с наркотиками, он поджег дом, номер которого его «раздражал»

1 апреля 2024 09:59
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В Чапаевске мужчина, не найдя закладку с наркотиками, он поджег дом, номер которого его «раздражал»

Ущерб от его противоправных действий мог составить около 500 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года в дежурную часть ОМВД России по г. Чапаевску поступило заявление от местной жительницы с просьбой привлечь к ответственности неизвестного, который пытался поджечь ее частный дом.

Сотрудники полиции опросили заявительницу и установили, что накануне вечером, примерно в 21-40 час., она, подойдя к окну в зале, заметила огонь со стороны пристроя и, взяв с собой 5-литровую бутылку с водой, выбежала на улицу. Увидела, что горит облицовочная сторона дома, вылила воду и потушила огонь. Со слов местной жительницы, ущерб от противоправных действий злоумышленника мог составить около 500 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и провели опросы местных жителей, эксперт обнаружил и изъял с земли возле дома осколки бутылки со следами пальцев рук, фрагмент ткани черного цвета, подвергшийся воздействию высокой температуры.

Возбуждено уголовное дело. 

Оперуполномоченными уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Самары задержан курьер одного из обществ с ограниченной ответственностью, с его слов, употребляющий запрещенные вещества. В момент задержания полицейские выявили у него явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил категорическим отказом. За совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.6.9 КоАП РФ, судом ему назначено наказание в виде ареста на срок 4 суток.

При проверке телефона задержанного полицейские выявили в памяти видео: молодой человек в правой руке держит бутылку с жидкостью, горлышко которой заткнуто тряпкой. Он поджигает тряпку зажигалкой и бросает горящий «коктейль» через забор частного дома.

В это же время оперуполномоченные от экспертов получили информацию, что следы пальцев рук задержанного в Самаре курьера совпадают с изъятыми на месте происшествия в Чапаевске, где неизвестный пытался поджечь частный дом.

Молодого человека полицейские доставили в ОМВД России по г. Чапаевску, где, допрошенный в качестве подозреваемого, он признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что приехал на ул. Калинина города Чапаевска, чтобы найти тайник-закладку с наркотиком. Находясь в наркотическом опьянении, не нашел запрещенные вещества, разозлился и решил выместить на чем-то обиду. Номер близ стоящего частного дома его «разозлил», воспользовавшись помощью незнакомого автолюбителя, он наполнил бутылку бензином, поджег и кинул в сторону строения.  Видеосъемку противоправного деяния он попросил сделать случайного прохожего, не объясняя свои цели и мотив. После того, как кинул в дом горящую бутылку, испугался содеянного и убежал. Однако, на следующий день вернулся проверить последствия своего деяния. Узнав, что дом не сгорел, успокоился и почти забыл о происшествии, не зная, что удаленные из галереи записи остаются в памяти телефона.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску задержанному предъявлено обвинение.

 

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