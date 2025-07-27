В Борском районе на автодороге автомобиль съехал в кювет и перевернулся

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Получив информацию о ДТП, сотрудники ГАИ оперативно прибыли на место происшествия.

По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, в 13:30 час. на 27,9 км автодороги "Борское-Таволжанка" в Борском районе, 61-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд в кювет по ходу движения, с последующим опрокидыванием автомобиля.

Пострадавшие: водитель и двое пассажиров - 64-летняя женщина, 3-летняя девочка, госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. На месте дорожной аварии работали сотрудники противопожарной службы Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО