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В Борском районе на автодороге автомобиль съехал в кювет и перевернулся
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В Борском районе на автодороге автомобиль съехал в кювет и перевернулся

27 июля 2025 16:56
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Водитель и двое пассажиров - 64-летняя женщина, 3-летняя девочка,  госпитализированы.

Получив информацию о ДТП, сотрудники ГАИ оперативно прибыли на место происшествия. 

По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, в 13:30 час. на 27,9 км  автодороги "Борское-Таволжанка" в Борском  районе, 61-летний водитель, управляя автомобилем  Lada Granta, не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд в кювет по ходу движения, с последующим опрокидыванием автомобиля. 

Пострадавшие:  водитель и двое пассажиров - 64-летняя женщина, 3-летняя девочка,  госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. На месте дорожной аварии работали сотрудники противопожарной службы Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО. 

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

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