Я нашел ошибку
Главные новости:
Для отдыха необходимо выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели, а дно и прибрежная территория обследованы.
МЧС СО: отдыхайте у воды на подготовленных пляжах
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, ответственность, профессионализм и преданность своему делу.
Дмитрий Азаров поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя Порше с поддельными правами
В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя Порше с поддельными правами
Песков назвал "очень значимой победой" переизбрание Дворковича главой FIDE
Песков назвал "очень значимой победой" переизбрание Дворковича главой FIDE
В Борском районе браконьер незаконно застрелил кабана
В Борском районе браконьер незаконно застрелил кабана
Около села Хрящевка мужчина сорвался с обрыва
Около села Хрящевка мужчина сорвался с обрыва
В Самаре три пассажира пострадали в ДТП на Чернореченской
В Самаре три пассажира пострадали в ДТП на Чернореченской
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.11
EUR 61.36
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Борском районе браконьер незаконно застрелил кабана

7 августа 2022 12:52
141
В Борском районе браконьер незаконно застрелил кабана

В Борском районе на территории национального парка "Бузулукский бор" был выявлен факт браконьерства. Инспектор "подведомственной территории" в ночи услышав выстрелы сразу же обратился в полицию. На место инцидента была отправлена следственно-оперативная группа, которая приступила к осмотру парка. 

На территории Бузулукского бора была обнаружена туша кабана со следами огнестрельных ранений и неподалеку от нее чехол от оружия и четыре патрона.  Сотрудники правоохранительных органов начали незамедлительную работу с возможными очевидцами. Пообщавшись с местными жителями, полицейские получили информацию о предполагаемом браконьере. Им оказался охотник 1961 года рождения из села Борское, раннее не привлекавшийся к ответственности. Хозяин оружия был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый признался в нелегальной охоте, и рассказал, что прекрасно понимал что его действия нарушают закон. 

По факту браконьерства возбуждено уголовное дело, нарушителю может грозить штраф в размере до полумиллиона рублей, лишение свободы на срок около 2-ух лет. Также сотрудники национального парка уверены, что охотник возместит им за причиненный природе ущерб в размере 150 тысяч рублей, пишет ГТРК Самара. 

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец незаконно предоставил документ для образования юридического лица
07 августа 2022, 11:58
Самарец незаконно предоставил документ для образования юридического лица
Мужчина, желая незаконно подзаработать, откликнулся на предложение гражданина. Происшествия
132
Житель Приволжского района угрожал бывшей жене ножом
07 августа 2022, 10:36
Житель Приволжского района угрожал бывшей жене ножом
Мужчину приговорили к лишению свободы на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Криминал
145
Из квартиры 81-летней пенсионерки в Жигулевске ее знакомая похитила более 10 тысяч рублей
06 августа 2022, 12:24
Из квартиры 81-летней пенсионерки в Жигулевске ее знакомая похитила более 10 тысяч рублей
Женщина уже ранее попадала в поле зрения полицейских, была судима за кражу и незаконный оборот наркотических средств. Криминал
437
В центре внимания
Днем 8-10 августа 2022 года местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
7 августа 2022  12:31
Днем 8-10 августа местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
165
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
7 августа 2022  11:36
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
164
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
4 августа 2022  13:47
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
2244
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
852
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1045
Весь список