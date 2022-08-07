В Борском районе браконьер незаконно застрелил кабана

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В Борском районе на территории национального парка "Бузулукский бор" был выявлен факт браконьерства. Инспектор "подведомственной территории" в ночи услышав выстрелы сразу же обратился в полицию. На место инцидента была отправлена следственно-оперативная группа, которая приступила к осмотру парка.

На территории Бузулукского бора была обнаружена туша кабана со следами огнестрельных ранений и неподалеку от нее чехол от оружия и четыре патрона. Сотрудники правоохранительных органов начали незамедлительную работу с возможными очевидцами. Пообщавшись с местными жителями, полицейские получили информацию о предполагаемом браконьере. Им оказался охотник 1961 года рождения из села Борское, раннее не привлекавшийся к ответственности. Хозяин оружия был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый признался в нелегальной охоте, и рассказал, что прекрасно понимал что его действия нарушают закон.

По факту браконьерства возбуждено уголовное дело, нарушителю может грозить штраф в размере до полумиллиона рублей, лишение свободы на срок около 2-ух лет. Также сотрудники национального парка уверены, что охотник возместит им за причиненный природе ущерб в размере 150 тысяч рублей, пишет ГТРК Самара.