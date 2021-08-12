В Большой Черниговке водитель сбил мальчика

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11 августа на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 17:10 в селе Большая Черниговка. Водитель 1951 года рождения двигался на автомобиле «SKODA OCTAVIA» по ул. Чапаевской со стороны ул. Набережной в направлении Колхозного переулка. Около дома № 115, он не выбрал безопасную скорость движения и сбил несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения, который шел по обочине с правой стороны в попутном направлении. В результате ДТП пострадавшего мальчика-пешехода госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время его состояние здоровья удовлетворительное.