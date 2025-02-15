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В Большеглушицком районе сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя с пассажиром

15 февраля 2025 10:20
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В Большеглушицком районе сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя с пассажиром

30 января текущего года, находясь на маршруте патрулирования на улице Самарской села Большая Глушица Самарской области, сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ 21099. По стилю вождения полицейские предположили, что транспортным средством управляет нетрезвый человек. За рулем находился  мужчина 1972 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, на пассажирском сиденье – его жена.

Сотрудники полиции выявили у водителя явные признаки опьянения, отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование в лечебном учреждении, на что местный житель ответил категорическим отказом. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку. Женщина заверила сотрудников полиции, что в помощи не нуждается и ушла.

Во время оформления административного материала, предусмотренного ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» госавтоинспекторы установили, что ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами. Соответствующих выводов правонарушитель не сделал, водительское удостоверение не сдал. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.264.1 УК РФ, ранее не судимый злоумышленник пояснил, что злоупотреблял алкоголем накануне задержания. О том, что нарушает закон – знал, но все равно сел за руль, чтобы забрать жену из гостей. И не задумывался о том, что вождение в измененном сознании может привести к трагедии.

В настоящее время Отделением дознания ОМВД России по Большеглушицкому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Теги: БДД

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