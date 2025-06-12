В Большечерниговском районе водитель сбил женщину и уехал

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В Большечерниговском районе полицейские оперативно разыскали и задержали скрывшегося с места ДТП водителя. 11 июня в 07:59 час. на 1,28 км а/д «Большая Черниговка — Краснооктябрьский» 73-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигался со стороны улицы Полевой в направлении улицы Чапаевской села Большая Черниговка. В пути следования допустил наезд на 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости под прямым углом слева направо. После наезда на пешехода водитель с места ДТП скрылся, но оперативно разыскан и задержан сотрудниками полиции. Очевидцы происшествия доставили раненую женщину в больницу, где ей после осмотра врачами рекомендовано амбулаторное лечение.