В Богатовском районе машина перевернулась в кювет

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21 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 16:00 час. в Богатовском районе. 60-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Suzuki Grand Vitara», двигался по ул. Специалистов с. Кураповка. В пути следования, напротив д. № 7, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. С места происшествия мужчина доставлен в медицинское учреждение.