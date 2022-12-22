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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Богатовском районе машина перевернулась в кювет

22 декабря 2022 10:55
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В Богатовском районе машина перевернулась в кювет

21 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек. 

Одно из ДТП произошло в 16:00 час. в Богатовском районе. 60-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Suzuki Grand Vitara», двигался по ул. Специалистов с. Кураповка. В пути следования, напротив д. № 7, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. С места происшествия мужчина доставлен в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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