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В Безенчукском районе в протоке Гнилой ручей утонул мужчина

3 сентября 2024 21:31
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В поисковых работах участвовали 4 водолаза.

3 сентября водолазы отряда специального назначения приняли вызов на проведение водолазных поисков в акватории реки Волга. В Безенчукском районе в протоке Гнилой ручей утонул мужчина 1967 года рождения.

Со слов очевидцев он некоторое время плавал около понтона, а затем пропал с поверхности воды. Поисковые работы велись на глубинах от двух до четырех метров. Мутная вода осложняла поиски.

Водолаз обнаружил тело на глубине двух метров и доставил к береговой линии. Обстоятельства гибели мужчины предстоит установить сотрудникам полиции.

В поисковых работах принимали участие 4 водолаза, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

Теги: Волга

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