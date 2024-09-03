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3 сентября водолазы отряда специального назначения приняли вызов на проведение водолазных поисков в акватории реки Волга. В Безенчукском районе в протоке Гнилой ручей утонул мужчина 1967 года рождения.

Со слов очевидцев он некоторое время плавал около понтона, а затем пропал с поверхности воды. Поисковые работы велись на глубинах от двух до четырех метров. Мутная вода осложняла поиски.

Водолаз обнаружил тело на глубине двух метров и доставил к береговой линии. Обстоятельства гибели мужчины предстоит установить сотрудникам полиции.

В поисковых работах принимали участие 4 водолаза, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО