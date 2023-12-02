В Башкирии две женщины упали в мазутную яму, одна из них погибла

122

Две женщины упали в мазутную яму на территории заброшенной котельной в Башкирии, одну из них спасли, вторая скончалась, сообщили в госкомитете республики по ЧС в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Инцидент произошёл рано утром в субботу в Баймакском районе.

"Три человека на автомобиле возвращались рано утром домой и решили по неизвестным причинам заехать на территорию заброшенной котельной. Выйдя из машины, две женщины не заметив опасности, с высоты 2,5 метров упали в яму с мазутной жижей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, спасатели извлекли одну женщину, врачи диагностировали у неё сильное переохлаждение. "Вторую женщину совместными усилиями спасателей и пожарных также удалось извлечь и передать медикам, она полностью была в мазуте. К сожалению, в последствии она скончалась", - рассказали в госкомитете.

Фото : Госкомитет РБ по ЧС/Telegram