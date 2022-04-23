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В Барвихе горел дом, который предположительно принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву

23 апреля 2022 21:17
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В Барвихе на площади 100 кв. м произошел пожар в частном владении.

Частное владение горит в Барвихе в Одинцовском районе Подмосковья на площади 100 кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В подмосковной Барвихе на улице Кленовой начался пожар в частом владении. Его удалось локализовать на площади 100 кв. м, угрозы распространения огня нет. Пострадавших в результате пожара нет", - сказал собеседник агентства.

Дом, где начался пожар, предположительно принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву, ранее сообщили СМИ.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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