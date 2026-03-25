В аэропорту в Курумоче нашли 4,4 млн в карманах пассажира

В самарском Аэропорту на «зеленом» коридоре сотрудники таможни остановили иностранного гражданина, который пытался незаконно вывезти в Таджикистан 4,4 млн рублей.

В результате выборочного таможенного контроля рейса «Самара-Душанбе» сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара остановили мужчину, в карманах куртки которого были обнаружены наличные денежные средства общей суммой 4 млн 440 тысяч рублей. Пассажирская таможенная декларация иностранным гражданином не подавалась.

Пассажир пояснил, что с таможенным законодательством ЕАЭС не знаком, с информацией на информационных стендах не ознакамливался, в информационной зоне вопросов инспектору не задавал. О необходимости заполнения пассажирской таможенной декларации на сумму, превышающую эквивалент 10 000 долларов США, не знал.

В действиях иностранного гражданина усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 200.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Проверочные мероприятия продолжаются.