В 5 населенных пунктах Самарской области обнаружили опасную инфекцию

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В Самарской области в 5 населенных пунктах объявлен карантин из-за опасной болезни. Речь идет о лейкозе крупного рогатого скота. Соответствующий документ появился на сайте регионального правительства.

Так, согласно приказам департамента ветеринарии, эпизоотическими очагами признаны:

село Ивашевка Сызранского района,

территория ЛПХ Кожевникова С.В. в деревне Новоселки Сызранского района,

территории ЛПХ Фадеева А.П. и Угодниковой Н.А. в селе Михайло-Овсянка Пестравского района,

личное подсобное хозяйство Макашова А.Н. в поселке Крюково Пестравского района,

ЛПХ Терекбаевой К.К. и Кудряшова Ю.М. в поселке Михеевка Пестравского района.

В них запрещается вывозить больных животных, посещать территории посторонним, собирать, хранить и использовать биоматериалы больных коров, устраивать совместных выпас и доение инфицированных и восприимчивых особей.

Участки в радиусе километра от вышеназванных пунктов считаются неблагополучными по распространению лейкоза крупного рогатого скота, пишет ГТРК Самара.