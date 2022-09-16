В 5 населенных пунктах Самарской области обнаружили опасную инфекцию

В Самарской области в 5 населенных пунктах объявлен карантин из-за опасной болезни. Речь идет о лейкозе крупного рогатого скота. Соответствующий документ появился на сайте регионального правительства.
Так, согласно приказам департамента ветеринарии, эпизоотическими очагами признаны:
В них запрещается вывозить больных животных, посещать территории посторонним, собирать, хранить и использовать биоматериалы больных коров, устраивать совместных выпас и доение инфицированных и восприимчивых особей.
Участки в радиусе километра от вышеназванных пунктов считаются неблагополучными по распространению лейкоза крупного рогатого скота, пишет ГТРК Самара.