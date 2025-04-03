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Устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Тольятти

3 апреля 2025 13:39
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Устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Тольятти

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8482)228-005; 102. 

Сотрудниками полиции в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении 33-летнего местного жителя с травмами, полученными в ДТП, установлено, что 01.04.2025 в 11:40 час., водитель автомобиля(предположительно иномарка белого цвета седан), в жилой зоне возле д. 28 по ул. 70 лет Октября в г. Тольятти совершил наезд на мужчину управлявшего СИМ, который двигался во встречном направлении, после чего, водитель автомобиля, не остановившись, уехал с места происшествия. 

Пострадавший обратился в лечебное учреждение, где после обследования медиками рекомендовано амбулаторное лечение. 

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей. Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или его знакомых, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, 102.

Теги: ДТП

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