Ушла за грибами: в Самарской области ищут женщину

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В Самарской области пытаются найти 58-летнюю женщину с алыми волосами, на ногах которой в момент пропажи были резиновые галоши.

Как сообщали в пресс-службе «ЛизаАлерт», о месте, где находится Наталья Визинович, неизвестно с воскресенья 2 октября, когда та отправилась в лес за грибами. Особые приметы, по которым можно узнать пропавшую: худощавое телосложение, красные волосы, серо-карие глаза, рост 160 см. На момент исчезновения была одета в красную куртку, тёмные джинсы и галоши. При себе имела пакет. Всем, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения пропавшей, просят обратиться по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.