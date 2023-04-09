Уровень Волги у Самары поднимется на 2,5 метра

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Самарские пляжи в ближайшую неделю постепенно уйдут под воду. Это с связано с работой Жигулевской ГЭС, которая открыла водосливную плотину и начала холостой (без выработки электроэнергии) пропуск воды из Куйбышевского водохранилища (находится в черте Тольятти).

— Станция с 10 по 14 апреля увеличит сбросы до 26 000 кубических метров в секунду, — сообщили в региональном управлении МЧС.

Поэтому уровень Волги у Самары постепенно поднимется с 29,21 м до 31,90 м. Традиционно подтопит городские пляжи и острова, пишет 63.ру.