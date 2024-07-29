Управлением Россельхознадзора в МАЭ «Курумоч» не допущено к ввозу 27 партий животноводческих грузов

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В целях охраны территории Таможенного союза от заноса возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и предупреждения попадания в оборот продукции опасной в ветеринарно-санитарном отношении Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям на таможенной границе проводит работу по недопущению ввоза физическими лицами в ручной клади и багаже подконтрольных товаров из третьих стран без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара.

За период с 16 по 23 июля 2024 года отделом государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора при осуществлении контроля в воздушном пункте пропуска международного аэропорта «Курумоч» (г. Самара) на складе временного хранения досмотрено 117 партий подконтрольных грузов, что составило 1,24 тонны подконтрольной продукции, а также 9 животных-компаньонов, 0,02 млн штук оплодотворенной икры форели, 2,5 млн штук насекомых-энтомофагов.

В ходе досмотра ручной клади пассажиров, прибывающих из-за рубежа, выявлено 27 партий подконтрольных грузов не установленного производства и не имеющих ветеринарных сертификатов, что составило более 60 кг продукции животного происхождения.

Продукция в соответствии с требованиями ч. 10 «Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317, не допущена к ввозу на территорию Российской Федерации.