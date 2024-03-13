Участковый спас самарчанке 1,5 млн рублей

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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 39-летняя жительница Самарской области, работающая оператором одного из автомобильных производств.

Заявительница рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, который представился менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений. Звонивший мужчина сообщил, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредит.

Для отмены операции необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Женщина не раздумывая пошла в ближайший банк, чтобы взять в кредит свыше 1,5 млн рублей. Находясь в банковском учреждении, она обратила внимание на памятки, размещенные полицейскими, вспомнила слова участкового, который проводил с ней профилактические беседы, рассказывая о различных видах мошенничества и способах защиты от злоумышленников. Поняв, что ее пытаются обмануть, обратилась за помощью в ближайший отдел полиции.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к попытке совершения хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой .

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.